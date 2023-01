News

Sky: HBO-Serie "The Last Of Us" bekommt zweite Staffel

HBO hat in den USA eine zweite Staffel für die Serie "The Last of US" in Auftrag gegeben, die in Deutschland wieder bei Sky zu sehen sein wird. Nach "House of the Dragon" soll "The Last of Us" mit rund 22 Millionen Zuschauern der zweitbeste Serienstart in der HBO-Geschichte gelungen sein. Das Team um Craig Mazin und Neil Druckmann soll jetzt für HBO auch die zweite Staffel produzieren.

Die neunteilige erste Staffel von "The Last of US" wird hierzulande zunächst über Sky Q auf Abruf sowie auf dem Streamingdienst WOW veröffentlicht. Die neuen Episoden erscheinen jeweils in der Nacht auf Montag und sind wahlweise im Original oder in der deutschen Synchronisation sowie wahlweise mit deutschen oder englischen Untertiteln verfügbar.

Während HBO Max in den USA "The Last of Us" direkt zum Start auch in Ultra HD mit HDR inklusive Dolby Vision und englischem Dolby Atmos-Sound präsentiert, erfolgt die 4K-Premiere in Deutschland erst im März. Ab dem 06.03.2023 wird "The Last of Us" immer montags um 20.15 Uhr auch in Ultra HD auf dem Sender Sky Atlantic gezeigt.

www.sky.de

