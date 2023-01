News

Warner: "Black Adam" jetzt auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc erhältlich

Warner bietet "Black Adam" seit heute offiziell zum Kauf auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc an. Der DC Action-Film mit "The Rock" Dwayne Johnson ist in beiden Blu-ray-Formaten auch als Steelbook erhältlich.

Die Ultra HD Blu-ray ist mit einem deutschen und englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet und unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind u.a. die Specials "Die Geschichte von Black Adam" und "Wer ist die Justice Society" sowie zahlreiche Making of-Featurettes mit insgesamt über einer Stunde Laufzeit dabei.

"Black Adam" ist alternativ auch in Ultra HD u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes erhältlich. Bei Apple ist auch ein deutscher Dolby Atmos-Mix dabei.

Black Adam (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1 (HDR10 & Dolby Vision)

Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch, Englisch

Extras:

Die Geschichte von Black Adam

Wer ist die Justice Society?

Ein langer Weg zur Leinwand

Black Adam: Neue Technik in einer alten Welt

Das Kostüm macht den Helden

Black Adam (Blu-ray Disc)

Bild: 2,39:1

Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch, Englisch

Extras:

Die Geschichte von Black Adam

Wer ist die Justice Society?

Ein langer Weg zur Leinwand

Black Adam: Neue Technik in einer alten Welt

Das Kostüm macht den Helden

