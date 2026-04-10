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Sky erweitert Barrierefreiheit: „Die nackte Kanone“ erstmals mit Gebärdensprache verfügbar

Sky baut sein barrierefreies Angebot weiter aus und bietet mit "Die nackte Kanone" erstmals einen Film in Deutscher Gebärdensprache (DGS) an. Der Titel ist ab sofort für Abonnenten im Sky Cinema Paket sowie über WOW Filme & Serien abrufbar. Die Umsetzung erfolgte in Zusammenarbeit mit ZDF Digital und dem ZfK e.V., das für die Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache verantwortlich zeichnet.

Mit dem neuen Angebot richtet sich Sky gezielt an gehörlose und stark hörgeschädigte Zuschauer. Für viele Betroffene stellt die Gebärdensprache die primäre Kommunikationsform dar, sodass die DGS-Version einen eigenständigen Zugang zu Film-Inhalten ermöglicht – vergleichbar mit einer zusätzlichen Sprachfassung.

Sky unterstreicht damit seine Bestrebungen, das Inhalteangebot schrittweise inklusiver und barrierefreier zu gestalten.

www.sky.de

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