"Stromberg: Wieder alles wie immer" erscheint auf Blu-ray Disc (Update)

Banijay veröffentlicht "Stromberg: Wieder alles wie immer" auf Blu-ray Disc. Der neue Stromberg-Film von Arne Feldhusen mit Christoph Maria Herbst, Bjarne Mädel, Oliver Wnuk, Milena Dreißig, Diana Staehly läuft ab dem 04.12.2025 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich im kommenden Frühjahr mit deutschem 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

Update: Die Blu-ray Disc ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:

