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LG bringt „NBA Bounce“ Arcade-Basketballspiel auf Smart TVs

Bildquelle: LG

LG Electronics erweitert in Zusammenarbeit mit Outright Games und Blacknut sein Gaming-Angebot auf Smart TVs mit dem offiziell lizensierten Arcade-Game NBA Bounce. Der Titel ist ab sofort über das LG Gaming-Portal sowie als App auf Geräten mit webOS 6.0 oder neuer verfügbar.

Das familienfreundliche Basketballspiel bietet schnelle Matches mit bis zu vier Spielern im lokalen Multiplayer sowie verschiedene Einzelspieler-Modi. Nutzer können aus allen 30 NBA-Teams wählen, Charaktere anpassen und in Spielvarianten wie 3-gegen-3, Saisonmodus oder Party-Modus antreten. Die Steuerung erfolgt wahlweise per Gamepad oder über eine kompatible Smartphone-App.

Im Zuge der Veröffentlichung baut LG sein Gaming-Portal weiter aus. Die Plattform umfasst inzwischen mehrere tausend Cloud-Games sowie hunderte webbasierte Titel und ermöglicht Gaming direkt auf dem Fernseher, ohne zusätzliche Konsole oder PC. Ziel ist es, das Big-Screen-Gaming weiter zu etablieren und die Nutzung von Smart TVs als Gaming-Plattform auszubauen.

Beim Kauf von "NBA Bounce" über das LG Gaming-Portal erhalten Nutzer zusätzlich ein DLC-Paket sowie einen Steam-Key für die PC-Version.

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