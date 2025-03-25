News

Sharp stellt neue Atmos-Soundbars "Tuned by Devialet" vor

Bildquelle: Sharp

Sharp stellt die neue Produktlinie Sharp Q vor, die zunächst einmal die beiden neuen Soundbars HT-SBW53121 (3.1.2 Kanäle) und HT-SBW55121 (5.1.2 Kanäle) beinhaltet. Beide Modelle sollen mit hoher Klangqualität und attraktiven Features überzeugen. Optional dazu gibt es die Rear-Speaker HT-SPR52021 von Sharp.

Die neuen Sharp Q Soundbars unterstützen Dolby Atmos und DTS:X. Mit nach oben gerichteten Höhenlautsprechern erweitert die HT-SBW53121 die Kulisse nach oben und bei der HT-SBW55121 soll die Räumlichkeit in der Breite durch zusätzliche seitliche Schallwandler optimiert werden. Zusammen mit dem Rear-Lautsprechern kann man dann praktisch ein 5.1.4-System mit der HT-SBW53121 und ein 7.1.4-System mit der HT-SBW55121 erstellen, so der Hersteller. Die hinteren Lautsprecher verbinden sich drahtlos mit der Soundbar und benötigen lediglich Stromkabel.

Sharp hat sich erneut Devialet ins Boot geholt. Die Akustikingenieure von Devialet haben die Sharp Q Soundbars feinabgestimmt. Erstmals tragen die neuen Sharp Audiokomponenten das Siegel "Tuned by Devialet".

Die neuen Soundbarmodelle sollen sich, unter anderem, dank ihres minimalistischen, skandinavischen Designs perfekt für die Kombination mit Sharp Q oder AQUOS Fernsehern eignen, können aber durch universelle Anschlussmöglichkeiten auch mit jedem anderen TV kombiniert werden.

Anzeige



Preise und Verfügbarkeit

Alle Modelle sind in den Farben Black/Blue oder Grey/Silver ab April zu folgender UVP verfügbar.

Sharp HT-SBW53121 Soundbar: 399 Euro

Sharp HT-SBW55121 Soundbar: 549 Euro

Sharp HT-SPR52021 Rear-Speaker: 239 Euro

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.