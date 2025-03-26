Paramount+ jetzt mit 4K HDR & Dolby Atmos-Streaming
Paramount+ bietet jetzt auch in Deutschland das Streaming in 4K mit HDR und Dolby Atmos-Sound an. Dazu ist ein Upgrade des Abos auf Paramount+ Premium zum Preis von 12,99 EUR im Monat erforderlich. Beim Ultra HD-Streaming werden die HDR-Formate HDR10 und Dolby Vision unterstützt. Das Standard-Abo von Paramount+ bietet weiterhin nur Full HD-Streaming mit Stereo-Ton mit zwei parallelen Streams während Paramount+ Premium bis zu vier parallele Streams erlaubt.
Voraussichtlich ab Sommer soll es auch in Deutschland noch ein werbefinanziertes Basis-Abo für 5,99 EUR geben. Auch dieses bietet Full HD und Stereo-Ton, ermöglicht im Unterschied zu den anderen Abo-Varianten aber keine Offline-Downloads für Smartphones und Tablets.
Auch Paramount+ Premium kann nach der Registrierung 7 Tage als kosenloses Probe-Abo genutzt werden.
