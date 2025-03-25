News

Netflix unterstützt jetzt HDR10+

Netflix erweitert die HDR-Formate für sein Streaming-Angebot nach HDR10 und Dolby Vision jetzt um HDR10+. Allerdings wird das HDR-Format mit dynamischen Metadaten nicht auf allen Geräten mit HDR10+ unterstützt sondern nur beim Streaming mit dem AV1-Codec. Laut Netflix sollen neben neuen Produktionen auch verschiedene bereits mit HDR verfügbare Inhalte HDR10+ unterstützen, die insgesamt rund 50 Prozent des auswählbaren Angebots ausmachen.

