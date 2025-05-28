News

"Shanghai Knights" erscheint auf Blu-ray Disc

Filmjuwelen veröffentlicht "Shanghai Knights" (Shang-High Knights) auf Blu-ray Disc. Nachdem bereits "Shang-High Noon" auf Blu-ray Disc erhältlich ist erhält auch die Fortsetzung der Western-Komödie mit Jackie Chan und Owen Wilson aus dem Jahr 2003 am 18.09.2025 eine Blu-ray Disc-Neuauflage mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton. Als Bonus-Material sind Making of-Featurettes und Interviews geplant.

