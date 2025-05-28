Fantastic Four (2015) erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray und als Mediabook
Constantin Film veröffentlicht "Fantastic Four" (2015) am 24.07.2025 auf Ultra HD Blu-ray. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes geplant. Am 24.10.2025 erscheinen von Birnenblatt auch mehrere Mediabook-Editionen mit verschiedenen Cover-Varianten, die auf 500 Exemplare limitiert sind.
Fantastic Four (2015) [4K Ultra HD Blu-ray]
Bild: 2,39:1
Ton: DTS-HD Master Audio 5.1 (Deutsch, Englisch), Dolby Digital 2.0 (Deutsch)
Untertitel: Deutsch für Hörgeschädigte
Bonusmaterial
- Making of
- Die Superkräfte der "Fantastic Four"
- Die Quanten-Portale
- Planet Zero
- Die Filmmusik
- Interviews
- Deutscher Trailer
- Englischer Trailer
