News

Set aus ULTIMA 20 + Marantz M-CR612 für 799,99 EUR bei Lautsprecher Teufel

Bei Lautsprecher Teufel gibt es im "Sale" wieder zahlreiche Angebote und interessante Bundles, zum reduzierten Preise. So gibt es z.B. ein Set bestehend aus den ULTIMA 20 Lautsprechern und dem Marantz M-CR612 Netzwerk-CD-Receiver für 799,99 EUR:

teufel.de/sales

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.