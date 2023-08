News

SciFi-Horror-Thriller "The Breach" im November auf Blu-ray Disc

Lighthouse veröffentlicht "The Breach - Das Tor zur Hölle" (Mother Lode) im November auf Blu-ray Disc. Der von Guns n’ Roses-Gitarrist Slash produzierte Science Fiction Horror-Thriller über ein geheimnisvolles Portal in eine andere Welt wird mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc präsentiert und kommt am 24.11.2023 in den Handel.

