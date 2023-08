News

"Der Schwarm - Die komplette 1. Staffel" erscheint auf Blu-ray Disc

Fernsehjuwelen veröffentlicht "Der Schwarm" in einer Komplett-Edition auf Blu-ray Disc. Die auf dem Roman von Frank Schätzing basierende Thriller-Serie wurde bereits am 28.04.2023 in zwei Sets mit jeweils vier Episoden auf Blu-ray Disc veröffentlicht. Das neue Staffel-Set enthält alle Folgen auf Blu-ray Disc und soll ab dem 09.11.2023 im Handel erhältlich sein.

Auf den Blu-ray Discs wird die komplette Serie mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Mehrkanalton präsentiert. Als Bonus-Material sind u.a. Trailer, Interviews, Behind the Scenes-Aufnahmen und ein Booklet geplant.

