Thriller "How to make a Killing - Todsicheres Erbe" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

10.04.2026 (Karsten Serck)

StudioCanal veröffentlicht "How to make a Killing - Todsicheres Erbe" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Thriller mit Glen Powell (The Running Man) über einen Killer, der sich mit einer Mordserie an seiner Verwandtschaft den Zugriff auf ein Milliarden-Erbe sichern will, läuft seit dem 09.04.2026 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich am 09.07.2026 mit Dolby Atmos-Ton auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray wird auch als Mediabook angeboten.

Weitere News
