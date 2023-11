News

Sci-Fi-Thriller "The Creator" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

Disney und die 20th Century Studios veröffentlichen "The Creator" im Januar auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der Science Fiction-Thriller von "Rogue One: A Star Wars"-Story-Regisseur Gareth Edwards mit John David Washington, Gemma Chan und Ken Watanabe wird am 19.01.2024 als Ultra HD Blu-ray/Blu-ray Disc-Steelbook und Blu-ray Disc fürs Heimkino erscheinen.

Die Ultra HD Blu-ray wird voraussichtlich mit englischem Dolby Atmos-Ton und deutschem Dolby Digital Plus 7.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material ist ein Making of geplant.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.