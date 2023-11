News

Offiziell: "The Abyss", "True Lies" & "Aliens - Die Rückkehr" erscheinen auf Ultra HD Blu-ray

In den USA haben Disney und Lightstorm Entertainment "The Abyss", "True Lies" & "Aliens - Die Rückkehr" offiziell auf Ultra HD Blu-ray angekündigt. Alle drei Filme von James Cameron sollen in den USA ab dem 12.03.2024 auf Ultra HD Blu-ray erhältlich sein. Die Ultra HD Blu-rays von "The Abyss" und "Aliens - Die Rückkehr" enthalten neben der Kinofassung auch die jeweilige "Special Edition"-Langfassung.

Bereits am 19.12.2023 erscheinen außerdem in den USA neue "Special Editions" von "Avatar - Aufbruch nach Pandora" mit allen drei Film-Fassungen auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray 3D sowie "Avatar - The Way of Water" auf Ultra HD Blu-ray.

Die 4K-Editionen werden mit englischem Dolby Atmos-Sound sowie Dolby Digital 5.1 in weiteren Sprachen und Dolby Vision HDR präsentiert. Alle Ultra HD Blu-rays werden auf 100 GB Triple Layer-Discs veröffentlicht und enthalten bereits veröffentlichtes und neu produziertes Bonus-Material - bis auf "Aliens - Die Rückkehr", der nur bereits auf Blu-ray Disc veröffentlichte Extras enthält.

Für Deutschland ist mit einer zeitnahen Veröffentlichung zu rechnen. Genaue Termine sind aber noch nicht bekannt. James Camerons "Titanic" erscheint in Deutschland am 15.12.2023 auf Ultra HD Blu-ray.

