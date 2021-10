News

Samsung TV-Helden Cashback-Aktion für Neo QLED-Fernseher

Bildquelle: Samsung

Seit dem 18. Oktober läuft bei Samsung die "TV-Helden Cashback"-Aktion, die Cashback-Prämien auf die sieben von der Stiftung Warentest mit "gut" bewerteten Neo QLED TVs gewährt. Getestet wurden der Samsung QN95A in 65 Zoll und 55 Zoll, dere QN90A in 65, 55 und 50 Zoll sowie der QN85A in 65 und 55 Zoll. Mit den weiteren Größen aus dem Neo QLED-Sortiment umfasst die Samsung Cashback-Promotion insgesamt 15 TV-Geräte.

In den ersten Wochen kann man die neue Aktion mit den SuperDeals Oktober (bis 31.10.2021) kombinieren und doppelt Cashback kassieren. Kauft man z.B. einen QN95A in 85 Zoll, erhält man 300 Euro Cashback durch die TV-Helden Cashback-Aktion und 600 Euro Cashback durch die Oktober-SuperDeals, insgesamt also 900 Euro. Kauft man dann auch noch eine Aktions-Soundbar, erhöht sich der SuperDeals-Einzel-Cashback des gekauften Aktions-TVs. Durch die Kombination wäre in dem Beispiel 1.500 Euro Cashback möglich. Die Geräte können direkt im Samsung Online-Shop bestellt oder im Handel erworben und nachträglich für die Aktion registriert werden.

Die TV-Helden Cashback-Aktion läuft bis zum 05. Dezember!

Alle Infos zur Aktion und die genauen Teilnahmebedingungen gibt es unter www.samsung.com/de/offer/cashback-tv/

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.