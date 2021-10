News

Neue Farbvarianten ab sofort bei Nubert

Nubert - der Lautsprecherspezialist aus Schwäbisch Gmünd - bietet aktuelle Boxenmodelle sowie den kompakten Wireless-Verstärker nuConnect ampX nun in neuen Farben an.

Die Soundbar nuBox AS-225 gibt es ab sofort nicht nur in Schwarz und Weiß, sondern auch in einer modernen Zweitonausführung mit schwarz foliertem Gehäuse und graphitfarbener Front. Mit der Variante Weiß-Eisgrau wird in Kürze eine vierte Option folgen.

Auch die nuBox A-125 ist nun zusätzlich in Schwarz-Graphit und Weiß-Eisgrau erhältlich, jeweils mit lackierter Schallwand und folienveredelten Seiten. Auf Wunsch verleihen die mitgelieferten grau melierten Stoffabdeckungen den Lautsprechern eine besonders wohnliche Optik. Als passende Stative empfiehlt Nubert die Ständer MS-67 oder MS-97, wahlweise in Schwarz, Weiß oder Eisgrau.

Als Spielpartner der kürzlich vorgestellten nuBoxx-Lautsprecherbaureihe präsentiert sich Nuberts kompakter Vollverstärker nuConnect ampX. Das derzeit wegen starker Nachfrage ausverkaufte Kraftpaket mit zweimal 110 Watt Leistung soll im Winter wieder ausgeliefert werden können. Zu der bekannten Ausführung mit schwarzem Gehäuse und Bedienelementen aus schimmerndem Aluminium stößt dann eine mit weißer Außenhaut und schwarzen Knöpfen dazu.

Alle neuen Farbvarianten sind ohne Aufpreis im Nubert Online-Shop unter www.nubert.de bestellbar.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.