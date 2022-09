News

Samsung: Neues Design und Inhalte für Samsung TV Plus

Samsung präsentiert sein Streaming-Angebot Samsung TV Plus jetzt in einem überarbeiten Design. Neben einem neuen Logo gibt es jetzt auch ein "Dark Theme" mit erweiterter Übersichtlichkeit.

Außerdem erweitert Samsung seine weltweiten Content-Partnerschaften und bietet eine ganze Reihe neuer Serien beim Samsung TV Plus an. In den USA gehören dazu u.a. "Top Gear", "Law & Order Special Victims Unit" und "NCIS" während hierzulande die dritte Staffel von "Das Boot" exklusiv bei Samsung TV Plus in 8K zu erleben ist.

Die Sky-Serie ist bereits seit dem Sommer auf Samsung Neo QLED 8K-Fernsehern ab dem Modelljahr 2020 im Angebot von Samsung TV Plus. Details zu "Das Boot" in 8K finden Sie in unserem Special.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.