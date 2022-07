SPECIAL: Mit Samsung TV Plus "Das Boot" (3. Staffel) exklusiv in 8K auf ausgewählte Samsung Neo QLED 8K-TVs streamen

Lange Zeit gab es keinen wirklichen 8K-Content, den man auf dem 8K-TV nativ wiedergeben konnte. Klar, ein paar Trailer hier, ein paar Testsequenzen da: Aber das waren höchstens "Randerscheinungen". Dank Samsung und Sky ändert sich das jetzt allerdings: Die dritte Staffel der von Bavaria Fiction für Sky produzierten Erfolgsserie „Das Boot“ wird für Besitzer eines Samsung 8K TVs erstmals in hoher 8K-Auflösung ausgestrahlt. Über Samsung TV Plus können Endkonsumenten die neuen Episoden zudem kostenlos genießen - so hat man komfortabel die Möglichkeit, native 8K-Inhalte mit hervorragender Detaillierung und hoher Plastizität zu betrachten.

Erste deutsche Serienproduktion in 8K

Dabei ist die die dritte Staffel der Serie „Das Boot“ eine große Premiere für die deutsche TV-Landschaft: Die zehn neuen Episoden sind Teil der ersten deutschen Serienproduktion, die nativ in 8K produziert wurde. Damit ein möglichst breites Publikum die Vorzüge von 8K erleben kann, kooperiert Sky rund um den Staffelstart mit Samsung: Über Samsung TV Plus, den Free-TV-Dienst des Unternehmens, sind die neuen „Das Boot“-Folgen auf Sky exklusiv in Original-8K-Auflösung verfügbar.

Auch auf dem Q950T von 2020 kann man "Das Boot" in 8K betrachten

Ebenfalls auf dem QN800A (2021)

Auf welchen TV-Geräten läuft "Das Boot" in 8K? Natürlich auf den drei 2022er 8K Neo QLED-Baureihen QN900B, QN800B sowie QN700B. Aber auch auf den 2021er und 2020er 9K-Modellen QN900A (85 Zoll, 75 Zoll, 65 Zoll), QN800A (85 Zoll, 75 Zoll, 65 Zoll) und selbst auf den 2020er Baureihen Q950T (85 Zoll, 75 Zoll, 65 Zoll) und Q800T (82 Zoll, 75 Zoll, 65 Zoll). Weitere Zusatz-Infos: Eine Ausstrahlung der Serie in 8K-Auflösung wird ausschließlich auf den oben genannten Samsung 8K TV-Geräten ab dem Modelljahr 2020 über die Samsung TV Plus App möglich sein. Es ist eine Internetverbindung von mindestens 40 Mbit pro Sekunde erforderlich.

Enorme Plastizität in nativem 8K

Samsung selbst ist vom Erfolg der Maßnahme überzeugt: „Als Vorantreiber der 8K-Technologie leistet Samsung einen wichtigen Beitrag und ermöglicht dem TV-Publikum eine hochauflösende Bildqualität“, sagt Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics bei Samsung. Auch Benedikt Frey, Country Lead DACH bei Samsung TV Plus, ist erfreut über die Zusammenarbeit mit Sky zum Start der dritten Staffel der Erfolgsserie „Das Boot“: „Wir freuen uns außerordentlich eine so bekannte und hervorragend produzierte Serie in ihrer dritten Staffel in unserem Samsung TV Plus Service anzubieten. Für unsere Endkunden ist dies ein außergewöhnliches Erlebnis – 8K im Wohnzimmer auf unseren neuesten TVs." Gus Grimaldi, Head of Product für Samsung Europa hebt hervor: „Samsung ist bestrebt, seine Streaming-Dienste durch die Kombination von spannenden Inhalten und Display-Technologien ständig weiterzuentwickeln. Als Ergebnis dieser Bemühungen sind wir heute stolz darauf, Nutzern von Samsung TV Plus atemberaubende 8K-Inhalte zur Verfügung zu stellen.“

Nahezu jedes Detail kommt präzise heraus

Natürlich gibt es auch Statements von Sky. Frank Jastfelder, Director Original Productions scripted bei Sky, stellt fest: „Wir freuen uns schon sehr darauf, dass die dritte Staffel von ‚Das Boot‘ in diesem Jahr wieder in See sticht. Den Zuschauern eine atemberaubende, visuell bestechende und packend inszenierte High-End-Produktion nicht nur in UHD, sondern auch mit der 8K-Technologie in der bestmöglichen Bild- und Tonqualität zu präsentieren, ist dabei logisch konsequent und wir sind begeistert, dass wir Samsung als Partner gewinnen konnten.“

Q900 (IFA 2018)

Schon 2018 brachte Samsung die ersten 8K-TVs für Consumer auf den Markt. Wir haben über die Q900-Baureihe damals ausführlich berichtet. Diese wies bereits die typische 8K-Auflösung von 7.680 x -4320 Pixel auf - das macht insgesamt mehr als 33 Millionen Pixel. Damit ist die Auflösung eines 8K TVs viermal höher als bei 4K UHD TVs sowie beeindruckende 16-mal höher als bei Full HD TVs. Um auch Inhalte z.B. in Full-HD oder 4K qualitativ erstklassig darzustellen, verwendet Samsung seine eigene 8K AI Upscaling-Technologie. Hierbei arbeitet der Prozessor mittels künstlicher intelligenz. Zuerst wird das Quellsignal präzise analysiert, im Anschluss dann wählt der Prozessor aus einer großen Datenbank mit einer Vielzahl an Mustern das exakt zum momentanen Content passende Muster für die perfekte Darstellung aus.

