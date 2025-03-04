News

Samsung Mix & Match Deals mit bis zu 1.500 Euro Cashback

Bildquelle: Samsung

Mit Neo QLED, QLED und OLED TVs plus Lifestyle-Produkte und Soundbars startet Samsung die Mix & Match Dea!s. Der Aktionszeitraum läuft vom 03. März bis 29. Juni 2025. Bis zu 1.500 Euro Cashback gibt es beim Kauf aktueller Samsung Aktionsgeräte, wenn man sowohl einen der Fernseher als auch eine Soundbar erwirbt. Darunter z.B. der Samsung Neo QLED 8K TV QN900D mit 8K AI Upscaling - beim 85-Zöller zusammen mit einer Aktions-Soundbar winken hier bis zu 1.200 Euro Cashback.

Mit dem Neo QLED QN90D steht ein leistungsstarker 4K-Fernseher mit 4K AI Gen2 Prozessor bereit. Hier lassen sich, je nach Zollgröße und passender Aktions-Soundbar, die vollen 1.500 Euro Cashback erreichen. OLED-Fans freuen sich über eine Kombination aus S95D und passender Soundbar. Hier gibt es bis zu 400 Euro Geld zurück. Bei den Soundbars steht unter anderem die Q995D mit 11.1.4-Kanal-System und 8"-Subwoofer sowie zwei Rear-Lautsprechern parat. Wer viel Wert auf Design legt, ist beim The Frame richtig. Wer den Fernseher, der auch als Kunstwerk durchgeht, mit einer Soundbar oder dem Music Frame kombiniert, erhält je nach Zollgröße bis zu 400 Euro Cashback.

Beim Kauf der Samsung Aktionsgeräte kann man sich im Aktionszeitraum außerdem über das "Made for Germany"-Streamingpaket freuen. Bis zu 24 Monate gibt es hier Serien, Filme, Live-TV und Sport, dank großer Auswahl an Streaming-Partnern und Live-TV Anbietern wie RTL+, WOW oder Magenta TV inkl. Netflix, gratis dazu.

Die Aktionsgeräte müssen nicht zwingend zusammen, sondern können auch nacheinander gekauft werden. Der Erwerb ist im Samsung Online-Shop oder bei allen teilnehmenden Händlern möglich. Für die erfolgreiche Teilnahme muss man die Geräte bis zum 13. Juli 2025 unter samsung.de/mixmatch gemeinsam in einem Vorgang registrieren.

