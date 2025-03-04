News

ProSiebenSat.1-Sender verlängern Astra-Satellitenausstrahlung

ProSiebenSat.1 hat seine Verträge mit dem Satellitenbetreiber SES ASTRA verlängert. Die Vereinbarung sichert der Sendergruppe die Verbreitung von Programmen in Deutschland und Österreich über die ASTRA-Orbitalposition 19,2° Ost für die nächsten Jahre.

Für Deutschland umfasst die Vereinbarung die Verlängerung der ProSiebenSat.1 HDTV-Sender über die HD+ Plattform. Außerdem können Nutzer der HD+ TV-App zukünftig auch das Streaming-Angebot von Joyn nutzen.

In Österreich schließt die Vereinbarung die Verlängerung von Satellitenkapazitäten für Angebote in SD- und HD-Qualität ein. Die Satelliten-Übertragung der deutschen SD-Programme von ProSiebenSat.1 wurde bereits 2023 verlängert.

