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Samsung mit bisher größter Ausstellungsfläche auf der CES 2026

Bildquelle: Samsung

Samsung hat, erwartungsgemäß, seine Teilnahme an der CES 2026 bekanntgegeben und wird dort mit der größten Ausstellungsfläche in der Geschichte des Unternehmens präsent sein. Die zentrale Ausstellung wird im Wynn und Encore Las Vegas Resorts stattfinden und soll den Beginn einer neuen Ära von Innovation und Interaktion mit Kundinnen und Kunden markieren.

Die bisher getrennten Ausstellungen für TV- und Hausgeräte werden dabei unter einem Dach zusammengeführt, um den Besuchern einen umfassenden Einblick in das gesamte, nahtlos verbundene Geräte-Ökosystem von Samsung geben zu können. Samsung C-Lab-Programm gibt es dann noch im Eureka Park zu sehen. C-Lab ist der unternehmenseigene Start-up-Inkubator von Samsung.

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