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ARD unterstützt jetzt Dolby Atmos

Die ARD unterstützt ab sofort Dolby Atmos. Mit dem Update der ARD Mediathek-App für Apple-Geräte auf die Version 10.8.0 (ab iOS 17) kündigt die ARD einen "Rundumschlag für den ARD Player" mit vielen neuen Funktionen an. Welche konkreten Inhalte in Zukunft mit Dolby Atmos-Ton präsentiert werden sollen, ist noch offen. Außer dem Update für die Mediathek-App auf den Apple-Plattformen gibt es bislang noch keine Ankündigung für Dolby Atmos auf anderen Empfangswegen. Die ARD Mediathek-App für Android befindet sich derzeit noch auf dem Stand vom 03.08.2025 ohne die Neuerungen.

Die neueste Version der ARD Mediathek bietet neben der Dolby Atmos-Unterstützung auch das Überspringen von Intros & Outros, eine Überarbeitung der Untertitel-Einstellung, Vorschaubilder beim Spulen in Livestreams, die Verbesserung der Stabilität mit Chromecast, Optimierungen für Screenreader und dynamische Schriftgrößen.

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