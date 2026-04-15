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Samsung erweitert Onyx Cinema LED um 14-Meter-Variante für Premium-Kinos

Bildquelle: Samsung

Samsung hat auf der CinemaCon 2026 eine neue 14-Meter-Version seiner Samsung Onyx Cinema LED Displays vorgestellt. Der Hersteller erweitert damit seine Cinema-LED-Plattform gezielt für größere Premium-Kinosäle.

Die neue 14-Meter-Variante richtet sich an sogenannte Premium Large Format (PLF) Auditorien und ergänzt die bestehenden 5- und 10-Meter-Modelle. Ziel ist es, immersivere Kinoerlebnisse in größeren Sälen zu ermöglichen und gleichzeitig flexible Sitz- und Raumkonzepte zu unterstützen.

Technisch basiert das neue Modell auf den bekannten Onyx-Eigenschaften, darunter 4K-Auflösung mit bis zu 120 Hz, hohe Helligkeit und präzise Farbdarstellung. Neu ist unter anderem ein Pixelabstand von 3,3 mm, der speziell für die größere Bildschirmfläche optimiert wurde. Zudem lässt sich das Display modular auf bis zu 20 Meter erweitern.

Als DCI-zertifiziertes Cinema-LED-System bietet Onyx eine Spitzenhelligkeit von bis zu 300 Nits, deutlich mehr als klassische Projektionslösungen. Hinzu kommen 100 Prozent Farbvolumen und ein nahezu unendlicher Kontrast, wodurch insbesondere dunkle Bildbereiche detaillierter dargestellt werden können. Neben klassischen Filmvorführungen eignet sich die LED-Technologie auch für alternative Inhalte wie Live-Sport, Konzerte oder Gaming-Events.

Samsung treibt den Ausbau der Onyx-Technologie weltweit weiter voran. Neue Installationen in Europa und den USA unterstreichen die steigende Verbreitung im Premium-Kinosegment. Mit der neuen 14-Meter-Version will Samsung seine Position im Bereich großformatiger Cinema-LED-Lösungen weiter festigen.

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