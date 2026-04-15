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Denon AVR-S980H: Neuer 7.2-AV-Receiver für den einfachen Heimkino-Einstieg

Bildquelle: Denon

Mit dem Denon AVR-S980H erweitert Denon sein Mehrkanal-Receiver-Portfolio um einen neuen 7.2-Kanal-AV-Receiver, der sich insbesondere an Umsteiger von Soundbars oder einfachen Audiosystemen richtet. Im Fokus stehen ein intensiveres Klangerlebnis bei gleichzeitig unkomplizierter Einrichtung.

Der AVR-S980H liefert 90 Watt pro Kanal und liefert laut Hersteller einen klaren, detailreichen sowie dynamischen und kraftvollen Sound. HEOS ist, wie üblich bei Denon, integriert und ermöglicht einfaches Musikstreaming und Multiroom-Optionen. Musik oder auch der TV-Ton kann dann an kompatible Audiokomponenten in mehreren Räumen gesendet werden. Bluetooth, AirPlay 2 und Spotify Connect werden ebenfalls unterstützt.

Perspektivisch möchte Denon die Möglichkeit eröffnen, die neuen Denon Home 200, 400 und 600 Lautsprecher als Wireless-Surround-Speaker zu verwenden. Hier sollen mehr Details und schließlich ein Firmware-Update zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Rückseite

Gamer profitieren von der Unterstützung für 1440p-Passthrough und AMD FreeSync. In diesem Bereich sieht Denon eine preislich attraktive Lösung, die gleichzeitig z.B. gegenüber Soundbars eine überlegene, klar immersivere Klangperformance bietet. Viele Spiele unterstützen inzwischen Mehrkanal-Sound und Dolby Atmos. In Kombination mit einem Mehrkanal-AV-Receiver und einem passenden Lautsprechersystem entsteht so ein besonders fesselndes, mitreißendes Spielerlebnis.

Die Einrichtung erfolgt komfortabel über den bewährten und sehr ausführlichen Einrichtungsassistenten im Denon AVR-S980H. Auch per Remote-App oder über eine webbasierte Benutzeroberfläche kann man den Denon Mehrkanal-Receiver konfigurieren.

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Der Denon AVR-S980H ist ab sofort erhältlich, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 899 Euro.

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