Erster "In the Grey"-Trailer zum neuen Guy Ritchie-Thriller online

Leonine hat den ersten Trailer für "In the Grey" veröffentlicht:

Der neue Action-Thriller von Guy Ritchie mit Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Eiza González, Rosamund Pike, Jason Wong und Carlos Bardem soll am 21.05.2026 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

Mit automatischen Waffen und Sprengstoff gehen sie genauso geschickt um wie mit Einfluss, Macht und Worten: Ein Team von Eliteagenten (Eiza González, Jake Gyllenhaal, Henry Cavill), das in globalen Grauzonen agiert, wird auf einen skrupellosen Despoten angesetzt, der eine Milliarde Dollar hinterzogen hat. Auf einer streng bewachten Privatinsel entwickelt sich die trickreiche Mission, das Geld zurückzuholen, zu einem strategischen Wettrennen, bei dem jedes Mittel recht ist..

