Samsung Black Weeks mit Bundles & Sonderangeboten

Samsungs Black Weeks stehen in diesem Jahr neben "Deal with it" unter dem besonderen Motto "Willkommen in der Zukunft. Willkommen in der Cyberpunk-City". Der Hersteller konstruiert dafür eine virtuelle Stadt der Zukunft voller Black-Weeks-Deal-Angebote. Bis zum 28. November um Mitternacht gibt es laut Angaben von Samsung zahlreiche Technik-Highlights aus den Bereichen TV/AV, Mobile, Haushaltsgeräte, Storage und Display. Darüber hinaus hat Samsung eigene Mini-Games entwickelt. Mit etwas Glück und Geschick kann man an einer Verlosung teilnehmen, Gutschein-Codes freispielen oder Samsung Rewards-Punkte ergattern.

Mit der Sonderaktion "Build your own Bundle" können zwei Aktionsprodukte ausgewählt, aber es muss nur für eines bezahlt werden. Wer sich z.B. für das faltbare Galaxy Z Fold entscheidet, erhält beispielsweise das Galaxy Tab S6 Lite mit 64 GB Speicher oder einen 50 Zoll Samsung Crystal UHD 4K TV gratis dazu. Das identische Prinzip gilt auch für die Aktionsprodukte aus TV/AV, Display und Hausgeräte. Die Aktion läuft bis zum 24. November um 18:59 Uhr im Samsung Online Shop.

Attraktive Home Entertainment-Bundles stehen ebenfalls bereit. So gibt es beim Kauf eines Neo QLED 8K QN900B die Soundbar Q995B direkt mit im Paket. zusätzlich zu den Bundles gibt es auch Einzelgeräte zu attraktiven Sonderpreisen.

Eine vollständige Übersicht über alle Angebote zu den Black Weeks findet man hier als PDF: Klick!

