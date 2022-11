News

Samsung Game Streaming in 4K auch für ältere Fernseher und neue Anbieter

Samsung bringt die bereits für die 2022er TV-Modelle im Gaming Hub erhältlichen Gaming-Dienste auch auf ältere Modelle. Bis zum Jahresende sollen zahlreiche Samsung-Fernseher des Modelljahrs 2021 ebenfalls Game-Streaming über die Partner Xbox, NVIDIA GeForce NOW und Utomik unterstützen. Zur Nutzung der Spiele sollen ein Bluetooth-Controller sowie ein Internetzugang ausreichen. Die Apps werden einzeln zum Download im Samsung App Store erhältlich sein sobald die Freigabe erfolgt ist.

Laut der Ankündigung aus Korea wird das Game-Streaming von den folgenden 2021er Samsung TV-Modellreihen unterstützt:

QN800

QN850

QN900

WS1A

QN700

LS03A

AU7000

AU8000

AU9000

Q50

Q60

Q95-Q70

In den kommenden Wochen soll auch das 4K-Gaming mit NVIDIA GeForce NOW mit bis zu 60 fps ermöglicht werden. Voraussetzung dafür ist ein GeForce NOW Premium-Abo.

Im kommenden Jahr soll das Gaming-Angebot auf Samsung-Fernsehern außerdem noch um die Angebote von Blacknut und Antstream Arcade ausgeweitet werden.

