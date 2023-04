News

"Rush - Signals" jetzt als "40th Anniversary"-Set mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc und als "Picture Vinyl"-Edition erhältlich

Das Rush-Album "Signals" aus dem Jahr 1982 ist jetzt in einer neuen 40th Anniversary Edition auf Blu-ray Disc, CD und LP erhältlich. Das Super Deluxe Set enthält wie bereits die "Moving Pictures"-Box aus dem letzten Jahr auf Blu-ray Disc neue Dolby Atmos- und Dolby TrueHD 5.1-Abmischungen von Richard Chycki sowie einen bereits 2015 remasterten 24 Bit/48 kHz PCM Stereo-Mix. Neben der remasterten CD sind noch vier Vinyl-Singles dabei sowie die im "Half Speed Direct Metal Mastering"-Verfahren produzierte schwarze 180 Gramm-LP.

Die Schallplatte von "Signals" wurde parallel zu der Sammler-Box auch einzeln als "Picture Vinyl"-Edition neu veröffentlicht.

Tracklisting

LP (Half Speed DMM Vinyl)

A

1. SUBDIVISIONS

2. THE ANALOG KID

3. CHEMISTRY

4. DIGITAL MAN

B

1. THE WEAPON

2. NEW WORLD MAN

3. LOSING IT

4. COUNTDOWN

CD (2015 Remaster)

1. SUBDIVISIONS

2. THE ANALOG KID

3. CHEMISTRY

4. DIGITAL MAN

5. THE WEAPON

6. NEW WORLD MAN

7. LOSING IT

8. COUNTDOWN

7" Singles

1. SUBDIVISIONS / RED BARCHETTA (LIVE)

2. COUNTDOWN / NEW WORLD MAN

3. NEW WORLD MAN / VITAL SIGNS (LIVE)

4. THE WEAPON (SINGLE EDIT) / DIGITAL MAN

Blu-ray Audio

mit Dolby Atmos, Dolby TrueHD 5.1 & PCM Stereo

1. SUBDIVISIONS

2. THE ANALOG KID

3. CHEMISTRY

4. DIGITAL MAN

5. THE WEAPON

6. NEW WORLD MAN

7. LOSING IT

8. COUNTDOWN

+ Bonus-Videos in Dolby TrueHD 5.1 & PCM Stereo:

1. SUBDIVISIONS

2. COUNTDOWN

