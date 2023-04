News

Erster "Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes"-Trailer online

Lionsgate hat in den USA den ersten Trailer für "Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes" veröffentlicht:

Das Prequel der "Hunger Games"-Reihe soll am 16.11.2023 in den deutschen Kinos starten. Der Film basiert auf dem Roman "Die Tribute von Panem - Das Lied von Vogel und Schlange" von Suzanne Collins und wurde von Francis Lawrence inszeniert, der bereits bei den letzten "Panem"-Filmen Regie führte.

Offizielle Synopsis:

"Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes" handelt von einem jungen Coriolanus (Tom Blyth), der die letzte Hoffnung für seine schrumpfende Abstammung ist, die einst stolze Snow-Familie, die in einem Nachkriegs-Kapitol in Ungnade gefallen ist. Da sein Lebensunterhalt bedroht ist, wird Snow widerwillig der Mentorin Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) zugeteilt, einer Hommage aus dem verarmten Distrikt 12. Aber nachdem Lucy Grays Charme das Publikum von Panem in seinen Bann gezogen hat, sieht Snow eine Gelegenheit, ihr Schicksal zu ändern. Snow tut sich mit Lucy Gray zusammen, um die Chancen zu ihren Gunsten zu wenden. Snow kämpft gegen seine Instinkte für Gut und Böse und begibt sich auf einen Wettlauf gegen die Zeit, um zu überleben und zu enthüllen, ob er letztendlich ein Singvogel oder eine Schlange werden wird.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.