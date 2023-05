News

RTL zeigt "Rock am Ring" dieses Jahr wieder live

Auch in diesem Jahr wird das Festival Rock am Ring live auf RTL+ übertragen. Vom 2. bis 4. Juni 2023 werden die Auftritte von Bands wie Foo Fighters, Die Toten Hosen und Kings Of Leon Rock auf RTL+ als Live-Stream gezeigt.



Das Programm der beiden Hauptbühnen wird kostenlos und frei zugänglich via Web auf RTLplus.de und über die App RTL+ Premium gezeigt. Die zwei Livestreams werden auf RTL+ über die Free-TV-Sender NOW! und RTL.de/live übertragen.

Die Foo Fighters präsentieren bei Rock am Ring ihr zeitgleich erscheinendes neues Album "But Here We Are" auf CD und LP. Zu den weiteren Bands bei Rock am Ring 2023 gehören u.a. Kontra K, Rise Against, K.I.Z., TenaciousD, Giant Rooks, Finch, JuJu und Badmomzjay.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.