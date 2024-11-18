News

Roxette Hit-Katalog jetzt in Dolby Atmos verfügbar

Roxette zählen zweifellos zu den Musikgrößen der 80er und 90er und waren Ende der 80er Jahre der größte Musikexport Schwedens. Der Hit-Katalog des ikonischen Pop-Duos um Marie Fredriksson und Per Gessle, inklusive "It Must Have Been Love", "Listen to Your Heart" und "The Look", ist jetzt auch in Dolby Atmos verfügbar!

In einem exklusiven Video auf dem Dolby YouTube-Kanal gibt Tonmeister Stefan Boman Einblicke in den aufwendigen Prozess, mit dem die Original-Bänder digitalisiert und in zeitgemäße Form gebracht wurden.

Boman ist Miteigentümer der Atlantis Studios in Stockholm, in denen auch ABBA schon ihre Welthits produzierten. Die "neue Welt der Möglichkeiten" von Dolby Atmos erlaubt dem Tonmeister Dinge zu tun, von denen er zuvor nur träumen konnte - so Boman im Interview.

Das Video ist ab sofort auf dem Dolby YouTube-Kanal verfügbar:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.