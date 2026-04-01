News

ROSE One: Neue App-Plattform für Streaming-Player von HiFi ROSE

Bildquelle: HiFi ROSE

HiFi ROSE stellt mit ROSE One eine neue, plattformübergreifende App für seine Netzwerk-Player und Streaming-Systeme vor. Die neue Softwareplattform ersetzt die bisherigen, getrennten Apps und soll ein einheitliches Nutzungserlebnis auf allen Geräten ermöglichen. Mit klarem Fokus auf den Nutzer und Verbesserungen im täglichen Gebrauch stellt man sich durch die konsequent neu entwickelte App mit erweiterten Funktionen und vereinfachter Bedienung zukunftssicher auf.

Einheitliche App für alle Plattformen

ROSE One basiert auf einer neuen Hybrid-Architektur mit einheitlichem Code für Android, iOS, Windows und macOS. Dadurch sollen Updates, Fehlerbehebungen und neue Funktionen künftig gleichzeitig auf allen Plattformen verfügbar sein. Ziel ist eine konsistente Bedienoberfläche und identische Funktionsumfänge unabhängig vom verwendeten Betriebssystem.

Fokus auf Bedienung, Streaming und Musikbibliothek

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören eine überarbeitete Benutzeroberfläche, eine zentrale Bibliotheksverwaltung für Favoriten, Playlists und Inhalte sowie eine verbesserte Player-Ansicht mit Album-Art-Darstellung und optimierter Queue-Verwaltung. Zudem unterstützt die App automatische Geräteerkennung im Netzwerk sowie Steuerung über den Sperrbildschirm.

Auch die Integration von Streaming-Inhalten wurde erweitert, darunter Inhalte von TIDAL und Qobuz sowie Videoinhalte und erweiterte Musikempfehlungen auf Basis des Hörverhaltens.

Anzeige



Ausbau von Content, Empfehlungen und Social-Funktionen

ROSE One bietet zudem eine stärkere Integration von Musikempfehlungen, Streaming-Inhalten, persönlicher Bibliothek sowie Social- und Profilfunktionen innerhalb der App. Ziel ist eine zentrale Plattform für Musikverwaltung, Streaming, Content-Discovery und Gerätesteuerung innerhalb des ROSE-Ökosystems.

Startschuss sofort

Der weltweite Start von ROSE One ist für den 1. April 2026 geplant, die App kann aktuell bereits heruntergeladen werden. Sie soll schrittweise die bisherigen Anwendungen ersetzen und eine einheitliche Steuerungsplattform für alle HiFi ROSE Komponenten bilden.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.