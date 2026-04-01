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Erster 8K Smart TV mit 250 Zoll Bilddiagonale vorgestellt

Bildquelle: Kim In-ho

Der taiwanische Displayhersteller On/Off, eigentlich eher bekannt für erstklassige Computermonitore, hat heute seinen ersten 8K Nano-OLED Smart-TV mit riesiger 250 Zoll Bilddiagonale präsentiert. Er läuft unter dem Betriebssytem DOS und setzt auf 12 in Reihe geschaltete 16 Core-CPUs mit 18,5 GHz. Natürlich werden alle HDR-Normen unterstützt, hinzu kommen HDMI 2.5 mit HDCP 4.0 und multipler Glasfaserunterstützung. Natürlich ist das riesige Panel Glare-free, und ein mit Rhodium beschichtetes Tablet, das über 16 Zoll Diagonale verfügt, dient als Fernbedienung.

Nur am 01. April ist der On/Off „The Leader“ für 350.000 Euro (UVP) im Fachhandel erhältlich.

Das große Remote-Tablet dient zur Steuerung

Hinweis: Die Bilder wurden mittels künstlicher Intelligenz (KI) generiert

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