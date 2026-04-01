News
"Air Borne - Flügel aus Stahl" & "Daddy's Cadillac" erscheinen auf 4K Ultra HD Blu-ray
01.04.2026 (Karsten Serck)
HanseSound veröffentlicht "Air Borne - Flügel aus Stahl" und "Daddy's Cadillac" auf Ultra HD Blu-ray. Beide Filme aus den 80er/90er Jahren erscheinen am 26.06.2026 auf Ultra HD Blu-ray. Die Ultra HD Blu-rays sind mit deutschem und englischen DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet.
