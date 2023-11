News

"Rolling Stones: Hackney Diamonds" erscheint als limitierte "Live-Edition"

Das Rolling Stones-Album "Hackney Diamonds" erscheint in einer neuen limitierten "Live Edition" als Doppel-CD. Die Neuauflage enthält neben dem Studio-Album zusätzliche Live-Aufnahmen auf einer zweiten CD. Auf dieser werden sieben Songs präsentiert, die die Stones im Rahmen des "Live at Racket NYC"-Events im Oktober spielten. Außerdem ist noch ein 24-seitiges Booklet dabei. Die "Hackney Diamonds Live Edition" soll ab dem 15.12.2023 im Handel erhältlich sein.

Tracklisting

CD 1

Angry Get Close Depending on You Bite my Head Off Whole Wide World Dreamy Skies Mess it Up Live by the Sword Driving Me Too Hard Tell Me Straight Sweet Sounds of Heaven Rolling Stones Blues

CD 2 Live at Racket, NYC

1. Shattered (Live at Racket, NYC)

2. Angry (Live at Racket, NYC)

3. Whole Wide World (Live at Racket, NYC)

4. Tumbling Dice (Live at Racket, NYC)

5. Bite My Head Off (Live at Racket, NYC)

6. Jumpin’ Jack Flash (Live at Racket, NYC)

7. Sweet Sounds of Heaven (feat. Lady Gaga) (Live at Racket, NYC)

