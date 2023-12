Neuer Plattenspieler mit Bluetooth JBL Spinner BT

News

Bildquelle: JBL

Der Spinner BT ist ein neuer Plattenspieler von JBL, der sowohl über analoge Ausgänge für den Anschluss an die HiFi-Anlage als auch über Bluetooth inkklusive aptX HD verfügt. So kann man die eigene Vinyl-Sammlung direkt über Bluetooth-Lautsprecher oder -Kopfhörer wiedergeben. Dank des integrierten Phono-Vorverstärkers ist auch der direkte Anschluss an Aktivlautsprecher möglich.

Der Spinner BT ist mit einem Riemenantrieb versehen und bringt einen Plattenteller aus Alu-Druckguss und einen Tonarm aus Aluminium mit. Das Gehäuse besteht aus MDF. Er kommt außerdem mit einem einstellbaren Gegengewicht und einstellbarem Anti-Skate daher. Als Tonabnehmer ist der Audio Technica AT3600L montiert. Das Headshell ist abnehmbar, so kann der Tonarm leicht ausgetauscht werden. Eine Staubschutzhülle befindet sich ebenfalls im Lieferumfang.

Der JBL BT Spinner ist für 399,99 Euro direkt bei JBL verfügbar.

