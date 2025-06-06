News

Paramount+ Basis-Abo für 5,99 EUR gestartet

Paramount+ hat am 05.06.2024 das neue werbeunterstütztes Basis-Abo gestartet. Dieses wird zum Preis von 5,99 EUR im Monat angeboten und ermöglicht das Streaming in HD-Auflösung. Im Unterschied zu den anderen Tarifen gibt es im Basis-Abo keine Download-Option und auch die parallele Nutzung des Abos auf weiteren Geräten ist nicht möglich.

Für Neukunden erhöht sich der Preis des Standard-Abos mit HD-Streaming von 7,99 EUR auf 9,99 EUR im Monat. Abonnenten, die noch vor dem 05.06.2025 das Standard-Abo gebucht hatten, zahlen vorerst weiterhin 7,99 EUR pro Monat. Das Premium-Abo mit 4K-Streaming in HDR10 und Dolby Vision kostet unverändert 12,99 EUR im Monat.

Beim Paramount+ Channel bei Amazon Prime Video kann jetzt ebenfalls das Basis-Abo für 5,99 EUR im Monat oder das teurer gewordene Standard-Abo für 9,99 EUR im Monat gebucht werden.

www.paramountplus.com

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.