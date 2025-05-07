News
"Queen: Queen I" erscheint mit Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc
08.05.2025 (Karsten Serck)
EMI veröffentlicht "Queen: Queen I" als "Audiophile Blu-ray"-Edition. Bereits im letzten Jahr erschien das Queen-Debüt-Album aus dem Jahr 1973 mit einem neuen Stereo-Mix auf CD & LP. Für die limitierte Blu-ray Disc wurde ein neuer Dolby Atmos-Mix auf Basis der Original Multitrack-Master erstellt. Zusätzlich sind noch ein Hi Res Stereo-Track sowie eine zusätzliche "Stereo Backing Tracks"-Tonspur dabei. Der Verkaufsstart ist für den 13.06.2025 geplant.
Tracklisting:
- Keep Yourself Alive
- Doing All Right
- Great King Rat
- Mad The Swine
- My Fairy King
- Liar
- The Night Comes Down
- Modern Times Rock ‘n’ Roll
- Son And Daughter
- Jesus
- Seven Seas Of Rhye...
bereits erhältlich:
- Queen: Queen I 2024 Mix Collector's Edition [CD/LP] bei Amazon.de
- Queen: Queen I 2024 Mix Deluxe Edition [CD] bei Amazon.de
- Queen: Queen I 2024 Mix [CD] bei Amazon.de
- Queen: Queen I 2024 Mix [LP] bei Amazon.de
- Queen: Queen I 2024 Mix Collector's Edition [CD/LP] bei jpc.de
- Queen: Queen I 2024 Mix Deluxe Edition [CD] bei jpc.de
- Queen: Queen I 2024 Mix [CD] bei jpc.de
- Queen: Queen I 2024 Mix [LP] bei jpc.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.