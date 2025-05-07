News

"Queen: Queen I" erscheint mit Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc

08.05.2025 (Karsten Serck)

EMI veröffentlicht "Queen: Queen I" als "Audiophile Blu-ray"-Edition. Bereits im letzten Jahr erschien das Queen-Debüt-Album aus dem Jahr 1973 mit einem neuen Stereo-Mix auf CD & LP. Für die limitierte Blu-ray Disc wurde ein neuer Dolby Atmos-Mix auf Basis der Original Multitrack-Master erstellt. Zusätzlich sind noch ein Hi Res Stereo-Track sowie eine zusätzliche "Stereo Backing Tracks"-Tonspur dabei. Der Verkaufsstart ist für den 13.06.2025 geplant.

Tracklisting:

  1. Keep Yourself Alive
  2. Doing All Right
  3. Great King Rat
  4. Mad The Swine
  5. My Fairy King
  6. Liar
  7. The Night Comes Down
  8. Modern Times Rock ‘n’ Roll
  9. Son And Daughter
  10. Jesus
  11. Seven Seas Of Rhye...

bereits erhältlich:

