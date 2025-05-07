News

Econik Speakers präsentiert aktiven Referenzlautsprecher ELEVEN

Bildquelle: Econik Speakers

Econik Speakers wird den neuen Referenzlautsprecher ELEVEN auf der High End 2025 vorstellen und vorführen. Der vollaktive Standlautsprecher soll neue Maßstäbe in seiner Klasse setzen, dafür kombiniert das Spitzenmodell innovative Technologien und audiophile Präzision, so der Hersteller.

Der ELEVEN basiert auf einem 3,5-Wege-Konzept mit einer innovativen D'Appolito-Anordnung der beiden Mitteltöner. Das soll für ein präzises Abstrahlverhalten und exzellente Sprachverständlichkeit sorgen. Zwei Tiefmitteltöner und zwei rückwärtige, ebenfalls aktive, Tieftöner ermöglichen einen linearen Tiefgang bis hinunter auf 19Hz. Das Ergebnis sei ein besonders dynamisches und detailreiches Klangbild auf höchstem Niveau.

An Bord ist eine vollaktive DSP-Steuerung für eine exakte Klangabstimmung in Kombination mit einer automatischen Raumeinmessung. WiSA-Technologie ist ebenfalls an Bord, um den ELEVEN in hochauflösender Qualität kabellos betreiben zu können. Individuell konfigurierbare Klang-Presets gibt es ebenso und es stehen optionale Streaming-Hubs für Stereo- oder Surround-Anwendungen zur Verfügung.

Zur Markteinführung gibt es außerdem eine exklusive Aktion:

Die ersten elf Käufer erhalten den ELEVEN mit einem Einführungsrabatt von 1.100 Euro. Es lohnt sich also, schnell zu sein und sich den Einführungspreis von 7.249 Euro / Paar (UVP 8.349 Euro / Paar ) zu sichern.

Die Auslieferung soll Ende Juni 2025 erfolgen.

Der Econik ELEVEN wird aus hochwertigen Materialien mit klarem, zeitlosen Design in Deutschland gefertigt.

