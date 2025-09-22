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Qobuz Connect für zahlreiche AVM Stereo-Modelle

Bildquelle: AVM

Nach der erfolgreichen Demonstration auf der High End 2025 gibt AVM jetzt die offizielle Unterstützung von Qobuz Connect für viele Streaming-fähigen Geräte bekannt. Der Qobuz Connect-Support wird per Firmware-Update aufgespielt.

Sollte man keines der folgenden Geräte besitzen und Qobuz Connect ist laut der Liste für das eigene Modell noch nicht verfügbar, soll man dennoch von Zeit zu Zeit prüfen, ob ein Firmware-Update vorliegt. AVM arbeitet laut eigenen Angaben mit Hochdruck daran, die Funktion für alle Geräte, die die technischen Voraussetzungen mitbringen, freizuschalten.

Alle AVM-Modelle mit Qobuz Connect in der Übersicht

Für alle folgenden AVM-Geräte ist Qobuz Connect ab sofort verfügbar:

OVATION‑Line:

EVOLUTION‑Line:

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INSPIRATION‑Line:

AVM30.3‑Line:

An folgenden Terminen und Orten kann man AVM gemeinsam mit Qobuz Connect erleben:

Auditorium Sound days 19.&20.9.2025

AVM Tag beim Hifi Center Liedmann 27.9.2025

The London Hifi Show (Ascot) 27./28.9.2025

Dutch Audio show 4.75.10.2025

Take5 Show Stockholm 11.10.2025

Deutsche Hifi Tage Darmstadt 18.&19.10.2025

MDHT Leipzig 08.-09.11.2025

Finest Audio Show Zürich 1.&2.11.2025

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