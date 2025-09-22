News

Neue 4K Ultra HD Blu-rays von Plaion Pictures & Warner im Oktober (Update)

22.09.2025 (Karsten Serck)

Plaion Pictures kündigt für den Oktober zahlreiche Neuheiten auf Ultra HD Blu-ray an. Neben den eigenen Filmen sind auch Neuheiten von Warner dabei.

Update: Die Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung von "Das Phantom der Oper" wurde auf den 11.12.2025 verschoben.

02.10.2025

23.10.2025

13.11.2025

11.12.2025

