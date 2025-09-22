News
Neue 4K Ultra HD Blu-rays von Plaion Pictures & Warner im Oktober (Update)
22.09.2025 (Karsten Serck)
Plaion Pictures kündigt für den Oktober zahlreiche Neuheiten auf Ultra HD Blu-ray an. Neben den eigenen Filmen sind auch Neuheiten von Warner dabei.
Update: Die Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung von "Das Phantom der Oper" wurde auf den 11.12.2025 verschoben.
02.10.2025
- The Last of US - Staffel 2 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- The Last of US - Staffel 2 [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- The Last of US - Staffel 2 [Blu-ray] bei Amazon.de
- The Last of US - Staffel 2 [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- The Last of US - Staffel 2 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- The Last of US - Staffel 2 [Blu-ray] im Plaion Shop
- The Last of US - Staffel 2 [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- The Last of US - Staffel 2 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- The Last of US - Staffel 2 [Blu-ray] bei jpc.de
- Corpse Bride - Ultimate Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Corpse Bride - Ultimate Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Corpse Bride - Ultimate Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
23.10.2025
- La Haine - Hass - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- La Haine - Hass - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- La Haine - Hass - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Zodiac - Die Spur des Killers [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Zodiac - Die Spur des Killers [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Zodiac - Die Spur des Killers [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Sweeney Todd [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Sweeney Todd [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Sweeney Todd [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Bambi - The Reckoning - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Bambi - The Reckoning - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Bambi - The Reckoning - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
13.11.2025
Anzeige
- High Tension - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- High Tension - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- High Tension - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
11.12.2025
- Das Phantom der Oper (1988) - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Das Phantom der Oper (1988) - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Das Phantom der Oper (1988) - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.