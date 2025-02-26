News

"Purple Rain" in Dolby Vision und Dolby Atmos exklusiv in Deutschland und Österreich im Kino

Das legendäre Rock-Musical-Drama von 1984, mit Prince in seinem Filmdebüt, kehrt in der Originalfassung ins Kino zurück - exklusiv in Dolby Cinemas in Deutschland und Österreich.

„'Purple Rain', neu interpretiert in Dolby Vision® und Dolby Atmos® für Dolby Cinema, ist eine Hommage an das Genie und das bleibende Erbe von Prince“, sagte Jed Harmsen, Leiter der Abteilung Cinema and Group Entertainment bei Dolby. “Treue und neue Fans können sich gleichermaßen auf eine unvergessliche und unvergleichliche Performance eines der größten Musiker aller Zeiten freuen.“

Der Film wurde auf Grundlage eines 8K-Scans des 35-mm-Original-Kameranegativs vollständig digital restauriert und speziell für Dolby Vision farblich abgestimmt. Der Ton wurde ebenfalls aus den originalen Dolby-Stereo-Spuren von vor über 40 Jahren restauriert und in Verbindung mit dem 5.1-Mehrkanal-Mixmaster zum 20. Jahrestag für eine originalgetreue Dolby-Atmos-Audiopräsentation verwendet.

Prince, der in der Hauptrolle als The Kid zu sehen ist, komponierte und produzierte die Filmmusik und die Originalsongs. Purple Rain gewann den Academy Award® für die beste Original-Filmmusik (Prince) und den Grammy Award® für das beste Album mit Original-Filmmusik für einen Kinofilm oder ein Fernsehspecial (Prince and the Revolution).

In Deutschland haben Fans die Möglichkeit, Tickets für die Vorstellung am 7. März um 20 Uhr im Dolby Cinema im Mathäser Filmpalast München sowie im Dolby Cinema des Traumpalasts Esslingen zu erwerben. In Österreich zeigt Cineplexx den epochalen Film am 14. März mit je einer Vorstellung im Cineplexx Millennium City um 19.30 Uhr und im Village Cinema Wien Mitte um 20.30 Uhr.

Tickets kann man ab sofort erwerben:

