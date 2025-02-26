News

Wharfedale präsentiert auf 500 Paare limitiertes Sammlerstück Aston

Wharfedale präsentiert mit der Aston ein neues Highlight der Heritage-Serie. Der Serie entsprechend kombiniert der britische Traditionshersteller klassisches Design mit modernster Technologie. Die Wharfedale Aston wird zudem in limitierter Auflage von lediglich 500 Paaren gefertigt - vollständig Made in UK!

Maßgeblich für die Entwicklung verantwortlich war selbstverständlich Peter Comeau, Wharfedales Director of Acoustic Design. Der Aston Lautsprecher ist das erste "Signature"-Modell der Serie. Dies bedeutet, dass die Aston ohne kommerziele Vorgaben entwickelt wurde. Der Fokus lag komplett auf klangliche Perfektion, feinste Materialauswahl und höchste Fertigungsqualität.

Das Design im handgefertigten Echtholzfurnier bleibt klassischen Wharfedale Lautsprecherkomponenten treu. Moderne Dämpfungstechniken minimieren unerwünschte Resonanzen und so gelingt eine optimale Balance zwischen Vintage-Look und technischer Präzision. Die Carbonfaser-Tieftöner wurden speziell für die Aston entwickelt, für die Höhen ist eine neue 25-mm-Weichkalotte verantwortlich und soll feinste Details realisieren.

Jedes Paar wird mit maßgefertigten Ständern geliefert, die speziell für die 500 Aston-Paare designt wurden. Sie bestehen aus hochkarbonhaltigem britischem Stahl und passen optisch perfekt zu den Lautsprechern. Wharfedale gibt zudem an, dass sich das volle akustische Potential der Aston nur in Kombination mit den passenden Ständern entfaltet. Insbesondere die Präzision und Räumlichkeit sollen von der optimalen Entkopplung profitieren.

Technische Highlights:

150-mm-Tief-/Mitteltöner mit Carbonfaser-Konus für straffe, dynamische Bässe

25-mm-Hochtöner mit Weichkalotte für fein aufgelöste Höhen

Optimierte Frequenzweiche mit hochwertigen Luftspulen und Polypropylen-Kondensatoren

Doppel-Bassreflexsystem für erweiterte Basswiedergabe bis 44 Hz

Handgefertigtes Echtholzfurnier in zeitloser Eleganz

Inklusive maßgeschneiderter Lautsprecherständer für maximale klangliche Performance

Die Wharfedale Aston ist ab Mitte März 2025 im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung pro Paar inklusive Ständer beträgt 2.690,00 Euro.

Weitere Informationen gibt es hier:

