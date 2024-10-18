News

Neue Endstufe IOTAVX AVXP 3-230 mit Vorbesteller-Aktion

Bildquelle: IOTAVX

IOTAVX stellt mit der AVXP 3-230 eine neue 3-Kanal-Endstufe vor, die ab Dezember 2024 erhältlich sein wird. In anspruchsvollen Heimkino-Setups liefert der Endverstärker 230 Watt an 4 Ohm auf 3 Kanälen und soll sich so hervorragend für den Betrieb von Front- und Centerlautsprechern im Mehrkanal-Setup eignen. Hohe Kraft, Präzision, robuste Verarbeitung und modernste Technik zeichnen die Komponente laut Hersteller aus. Wie üblich mit einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis im Blick.

Vom 18. Oktober bis 31. Oktober 2024 haben Kunden die Möglichkeit, die AVXP 2-230 mit einem Rabatt von 20% vorzubestellen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.299€, sodass Käufer in dieser Aktion die Endstufe für 1.039,20€ erwerben können. Die Auslieferung der vorbestellten Geräte erfolgt pünktlich am 16. Dezember 2024. Wer also zum Weihnachtsfest ein Upgrade der Heimkino-Elektronik plant, kann sich hier gleich selbst beschenken.

Mehr Informationen hier: https://iotavx.com/IOTAVX-AVXP-3-230

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.