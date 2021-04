News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

"Prince: Welcome 2 America" als "Deluxe Edition" mit Dolby Atmos

The Prince Estate und Legacy Recordings veröffentlichen im Juli das bislang unveröffentlichte Prince Album "Welcome 2 America" aus dem Jahr 2010 erstmals auf CD und LP.

Außerdem erscheint von "Welcome 2 America" auch eine Deluxe Edition, die neben der CD und LP zusätzlich eine Live Blu-ray Disc eines Prince-Konzertmitschnitts aus dem Jahr 2011 mit Stereo, 5.1 und Dolby Atmos-Mix enthält. Die "Welcome 2 America" Blu-ray Disc wird nicht einzeln veröffentlicht sondern nur in der "Deluxe Edition" angeboten. Das Deluxe-Set besteht aus der Blu-ray Disc, CD und einer Doppel-LP.

"Welcome 2 America" soll ab dem 30.07.2021 im Handel erhältlich sein.