"Possessor" erscheint mit Dolby Atmos & Auro-3D-Sound als 4K Ultra HD Blu-ray-Neuauflage

Turbine veröffentlicht "Possessor" im Februar erneut auf Ultra HD Blu-ray. Der Horror-Thriller von David Cronenbergs Sohn Brandon Cronenberg erscheint am 03.02.2023 in der Uncut-Fassung als Ultra HD Blu-ray in Standard-Verpackung. Die in diesem Frühjahr veröffentlichte Erstauflage im 4K-Steelbook ist bereits seit einiger Zeit ausverkauft.

Die Ultra HD Blu-ray verfügt neben Dolby Atmos auch über Auro-3D-Sound und bietet neben HDR10 auch Unterstützung für Dolby Vision.

