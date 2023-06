News

Nubert präsentiert die nuPro AS-2500 Soundbar

Eine Soundbar in einem kompakten Format fehlte im Sortiment des schwäbischen HiFi-Experten Nubert bisher noch. Mit der neuen nuPro AS-2500 Soundbar schließt Nubert im Sortiment die Lücke zwischen der nuBoxx AS-425 max und der nuPro AS-3500. Das neue Modell misst nur rund 14 Zentimeter in der Tiefe, 105 Zentimeter in der Länge und bringt dabei lediglich 7 Kilogramm auf die Waage.

Bei der Entwicklung der neuen Soundbar haben sich Nuberts Ingenieure auf das Wesentliche konzentriert: kraftvollen Klang ohne viel Schnickschnack. Die neue nuPro AS-2500 unterstützt alle gängigen Standards von Dolby über DTS bis Bluetooth aptX HD. Die bewährte Voice+ Funktion zur akustischen Hervorhebung gesprochener Dialoge sowie eine virtuelle Klangerweiterung sind ebenso an Bord. Dank der Remote lassen sich zahlreiche Klangmodis abrufen. So stehen Presets für Filmliebhaber sowie HiFi-Enthusiasten zum Abruf. Die nach dem Drei-Wege-Prinzip arbeitende Soundbar besitzt jeweils zwei Hochtöner, zwei Tiefmitteltöner und zwei Subwoofer auf der Unterseite.

Für eine Erweiterung des Klangefeld, kann ein zusätzlicher Subwoofer angeschlossen werden – über den optional erhältlichen Funkadapter nuConnect auf Wunsch auch komplett kabellos. Die nuPro AS-2500 ist bereits serienmäßig für die Nachrüstung mit einem nuConnect trX vorbereitet.

Nuberts neue Soundbar ist im modischem Schwarz oder edlem Weiß für 495 EUR erhältlich. Die nuPro AS-2500 Soundbar ist wie üblich im Onlineshop unter www.nubert.de, telefonisch via Hotline unter 07171 8712-0 und in den Nubert Erlebniswelten in Schwäbisch Gmünd und Duisburg verfügbar.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.