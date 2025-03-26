News

Porsche Audio-Systeme bekommen Dolby Atmos-Update

In der jüngsten Pressemitteilung kündigt die Porsche AG ein großes Update des Porsche Communication Management (PCM) an. Eine der wichtigsten Neuerungen ist die zukünftige Integration von Dolby Atmos:

„Mit dem PCM-Update perfektioniert Porsche auch das Klangerlebnis für die Kunden. Erstmals verfügen Fahrzeuge, die mit Premium- und High-End-Audiosystemen der Markenpartner Bose® und Burmester® ausgestattet sind, über die immersive Soundtechnologie Dolby Atmos, die ein räumliches Klangerlebnis für die Insassen schafft. Einzelne Tonspuren und Klänge können überall um den Zuhörer herum platziert und mit unvergleichlicher Klarheit, Tiefe und Präzision wiedergegeben werden. Die Passagiere können sich fast so fühlen, als säßen sie mitten in einem Orchester – oder sogar, als wären sie selbst der Protagonist eines Hörspiels. Voraussetzung für dieses Erlebnis ist eine Audioquelle, die Dolby Atmos unterstützt. Entsprechende Apps sind im App Center verfügbar. Die überwiegende Mehrheit der weltweit größten Musikkünstler hat ihre Werke bereits in Dolby Atmos veröffentlicht.“

Als erste Modelle werden der neue 911, Taycan, Panamera und Cayenne vom Update profitieren. Neben Dolby Atmos und weiteren Optimierungen soll die neue PCM-Version auch den Sprachassistenten Amazon Alexa beinhalten.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.